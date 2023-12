In Rastatt haben sich drei Jugendliche auf Gleisen aufgehalten. Ein Anwohner verständigte die Polizei. Diese warnt eindringlich davor, Gleise zu betreten.

Im Güterbahnhof in Rastatt haben sich am Samstagnachmittag mehrere Jugendliche auf Gleisen aufgehalten.

Wie die Bundespolizei mitteilt, habe ein Anwohner drei Personen beobachtet, die sich im Güterbahnhof Rastatt aufhielten. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Jugendliche auf Gleisen in Rastatt: Polizei informiert über Gefahren

Die Beamten trafen in den Gleisen drei Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren an. Im Beisein der Erziehungsberechtigten wurden die drei Jugendlichen eindringlich über die Gefahren ihres Aufenthaltes in den Gleisen des Güterbahnhofs belehrt.