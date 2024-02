Gebeine und ihre Geschichte

Kartonweise Menschenknochen: Was mit den in Rastatt archivierten Skelettfunden passiert

Archäologen haben in Karlsruhe-Durlach kürzlich gut 120 Skelette entdeckt. Warum die in Rastatt landen und was Experten daraus lesen können. Ein Knochenjob, der erstaunlich viel ans Licht bringt.