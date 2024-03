Bohrungen auf RSC/DJK-Gelände

Klinikum Mittelbaden muss in Rastatt auf Sand bauen

Das neue Zentralklinikum wird in einer ehemaligen Kiesgrube am Münchfeldsee in Rastatt entstehen. Eine BNN-Leserin sorgt sich und fürchtet Gefahren wie bei der Tunnel-Baustelle in Niederbühl.