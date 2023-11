Die Mitglieder des Fotoclubs Tele 77 in Kuppenheim dokumentieren nicht nur das Leben in der Knöpflestadt, sondern begeben sich seit einigen Jahren mit Abenteurern im Rahmen von Multivisions-Show auf spannende Exkursionen. Die nächste Veranstaltung „Pilgern – Wege der Stille“ findet am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr in der Veranstaltungshalle Kuppenheim statt. TV- und Fotojournalist Dieter Glogowski und Wüstenfrau Andrea Nuß berichten über ihre Wanderungen in Nepal, Sinai, Italien und Norwegen.

Fotoclub wurde 1977 gegründet

Im Jahr 1977 wurde der Kuppenheimer Fotoclub von einem aus 13 Frauen und Männern bestehenden Freundeskreis gegründet. Heute zählt der Verein rund 60 Mitglieder. Das Herzstück des Vereins ist die Knipsergruppe, die sich einmal im Monat in vereinseigenen Clubraum unter dem Dach des Alten Kuppenheimer Rathauses trifft. Auch hier zeigte sich der Verein einfallsreich und fand eine Lösung für ein emotionales Thema.

Vorstandsmitglied Marco Mackert ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Zu jedem Treffen haben ihn vier Mitglieder die enge Wendeltreppe hinauf in ihren Clubraum getragen und wieder nach unten. Nun konnten sie dank der finanziellen Unterstützung der Stadt Kuppenheim, der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau und der Eneregio einen Treppensteiger kaufen. Dank ihm ist es Marco möglich, mit Unterstützung eines Begleiters die Treppen hinauf und hinab problemlos zu überwinden.

Menschen sind dem Fotoclub wichtig

Es sind die Menschen, die den Mitgliedern des Fotoclub Tele 77 so wichtig sind. Die Menschen, die Orte, an denen sie sich aufhalten, Gemeinschaft erleben oder Wege der Stille suchen. Dokumentiert wird dies alles an einer Fotowand im Kuppenheimer Rathaus.

Begonnen hatte alles im Dezember 2017 anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Fotoclubs Tele 77. „Ich hatte schon immer diese Idee im Kopf, die Kuppenheimer Bürgerinnen und Bürger in einer Fotoausstellung zu zeigen“, sagt Rolf Großmann. Spontan angetan von der Idee war der zweite Vorstand Thomas Krieg. Es war der Beginn der Ausstellungsreihen „Lebendiges Kuppenheim“, deren aktuell neunte Auflage im Rathaus Kuppenheim gezeigt wird. Insgesamt erlauben aktuell rund 40 Menschen einen Blick in ihr alltägliches Leben oder ihre Vereinsveranstaltungen.

Im Fokus stehen Bürger, Handwerker, Dienstleister sowie alle Aktionen und Festlichkeiten der Stadt. „Ich bin gefragt worden, als ich die Gitarre in der Hand hielt“, sagt Frank Strolz. „Es ist eine tolle Idee, wenn man als Kuppenheimer zu sehen ist“, fügt er lächelnd hinzu. Erna Wetzel und ihr Mann Herrmann wurden bei der Ausstellung des Künstlerkreises im Frühjahr fotografiert.

Thomas Krieg zückte die Kamera, fragte, ob er sie ablichten dürfte und machte ein spontanes Foto, auf dem beide natürlich und glücklich lachen. „Warum nicht, ist eine gute Idee, viele kennen mich, jetzt kennen sie auch meinen Mann“, sagt Erna Wetzel, die sich wünschen würde, dass noch mehr Bürgerinnen und Bürger im Rathaus ausgestellt werden.

Gezeigt wird Paula Unterthiner, die als Sternsinger ihren Weg durch Kuppenheim zog, der gebürtige Kuppenheimer Klaus Schulz, der in Bischweier wohnt, aber gerade die hohle Gasse hoch in den Kuppenheimer Stadtwald lief. „Ich habe meine Kamera immer im Rucksack dabei“, erzählt Rolf Großmann.

Fotoausstellungen und Diavorträge stoßen auf große Resonanz

Von Anfang an hat sich der Verein aktiv in das Kuppenheimer Vereinsleben integriert, wobei nicht nur die alle zwei Jahre stattfindenden Fotoausstellungen, sondern auch die bisher weit über zehn Diavorträge immer wieder auf gute Resonanz stießen. „Zwischenzeitlich haben wir uns schon ein Stammpublikum erarbeitet, das nicht nur aus Kuppenheim, sondern auch aus umliegenden Gemeinden kommt“, sagt Vorsitzender Rolf Großmann.

Am Freitag nächste Woche laden der TV- und Fotojournalist Dieter Glogowski und Wüstenfrau Andrea Nuß ein auf Entdeckungsreise zu stillen und berührenden Orten in Nepal, Sinai, Italien und Norwegen. Glogowski und Nuß nehmen die Zuschauer mit an den Berg Moses im Sinai, auf den Weg des heiligen Olav durch Norwegen, in den Himalaja nach Nepal zu den Quellen von Muktinath und pilgern mit ihnen auf den Spuren des Heiligen Franziskus von Florenz nach Assisi.