Sieger übernimmt Tabellenführung

Mittelbaden-Derby der Fußball-Verbandsliga: Alte Bekannte treffen in neuen Rollen aufeinander

Im Wörtelstadion in Kuppenheim ruhen am Freitag, 08. September für rund 90 Minuten einige Freundschaften. Das Verbandsliga-Duell zwischen SV 08 Kuppenheim und SV Bühlertal steht an. Das sagen die Trainer vorab.