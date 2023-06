Nico Rieble und Bastian Allgeier kicken 2023/24 eine Etage höher

Nico Rieble ist zurück in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der Kuppenheimer freut sich auf Auftritte in Hamburg, Berlin und bei Schalke 04.

Viele Fußballer aus dem Bezirk Baden-Baden sind momentan nicht in den deutschen Profiligen unterwegs. Florent Muslija aus Sasbach war in der vergangenen Saison beim SC Paderborn der einzige auf zweitklassigem Niveau. Dies ändert sich zur kommenden Runde.

Der Kuppenheimer Nico Rieble (27 Jahre) feierte mit dem SV Wehen Wiesbaden den Sprung in die Zweite Liga. Und Bastian Allgeier (21) schaffte mit dem SSV Ulm als Meister den Aufstieg in die Dritte Liga. Nach den Aufstiegspartys ist bekanntermaßen vor dem Saisonstart, weswegen die beiden noch jüngst ihre Akkus im privaten Sommerurlaub aufgeladen haben.

Für mich ist es eine sehr spezielle Erfahrung gewesen. Bastian Allgeier

Rechtsverteidiger beim SSV Ulm

„Für mich ist es eine sehr spezielle Erfahrung gewesen. Wir haben als Mannschaft die Stimmung auf dem Spielfeld nach dem Schlusspfiff aufgesaugt und haben einfach nur den Moment genossen“, sagt Ulms Rechtsverteidiger Allgeier über die Szenen unmittelbar nach dem geglückten Aufstieg.

Mit dem 5:0-Heimsieg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Ende Mai am vorletzten Spieltag der Regionalliga Südwest konnte den Schwarz-Weißen niemand mehr den Aufstieg nehmen. „Im Anschluss sind alle Dämme gebrochen. Die Fans kamen aufs Feld und wir haben zusammen gefeiert. Im Anschluss haben wir uns mit der Mannschaft zum Rathausplatz begeben und weiter Party gemacht“, sagt Allgeier.

Vertrag in Ulm bis 2025

Nach dem Ende der Leihe vom Zweitligisten Karlsruher SC wechselte er fest nach Ulm, sein Vertrag läuft bis 2025. „Ich freue ich mich mit dem SSV in der Dritten Liga an den Start zu gehen und generell wieder im Donaustadion auflaufen zu dürfen“, so der gebürtige Gamshurster.

Auch für Allgeier persönlich war es eine erfolgreiche Saison. In letztlich 28 Saisonspielen glückten dem groß gewachsenen Rechtsverteidiger mit Zug nach vorne drei Tore und drei Vorlagen. Seine Schnelligkeit kann Allgeier zukünftig gegen Gegner wie Arminia Bielefeld oder den SV Sandhausen ausnutzen.

Im Fall von Innenverteidiger Nico Rieble ging es sogar noch eine Etage höher. Denn das Team von Trainer Markus Kauczinski ist in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. „Den Aufstieg haben wir uns letztlich verdient.“ Bereits nach dem 4:0-Sieg gegen Halle am letzten Spieltag stürmten die Fans den Platz, doch Osnabrück verdrängte Wehen Wiesbaden mit späten Treffern noch auf den Relegationsplatz. „Wir wussten, dass wir auch gegen Bielefeld bestehen können“, sagt Rieble. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel war fast schon alles klar, auch das Rückspiel auf der Bielefelder Alm gewannen die Hessen mit 2:1.

Der Verein hat immer an mich geglaubt. Nico Rieble

Abwehrspieler beim SV Wehen Wiesbaden

Vor wenigen Tagen meldete der SV Wehen Wiesbaden die Vertragsverlängerung mit Rieble. „Der Verein hat immer an mich geglaubt – auch in Zeiten meiner Verletzung“, schätzt der 27-Jährige das Vertrauen der Verantwortlichen aus der Landeshauptstadt Hessens.

Zukünftig darf sich Rieble wieder auf Auswärtsfahrten nach Schalke, Hamburg oder Berlin freuen. Zudem trifft er auf seinen Ex-Club Hansa Rostock. Für den beim SV 08 Kuppenheim ausgebildeten Defensivspezialisten ist es nach 2016/2017 und 21 Zweitliga-Partien die zweite Saison im Unterhaus. Damals ging er noch im Trikot des VfL Bochum auf den Platz.