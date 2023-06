„Corona hat uns geprägt“

Thomas Schmidt zieht eine Bilanz seiner fast neun Jahre als Südbadens Fußball-Präsident

Gewalt auf den Sportplätzen, eine Pandemie und die anstehende EM in Deutschland: An Aufgaben mangelte es nicht in Thomas Schmidts nun endender Amtszeit als Präsident des Südbadischen Fußballverbands.