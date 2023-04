Was ist Tuberkulose? Tuberkulose (TBC) ist eine meldepflichtige bakterielle Infektionskrankheit. Bei Infizierten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass TBC ausbricht, meist bei höchstens 15 Prozent. Kleinkinder und Menschen mit Immunabwehrschwäche sind laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefährdeter. Nicht alle Erkrankten sind ansteckend, das ist nur bei einer offenen Tuberkulose der Fall.

Wie gefährlich ist die Krankheit? „Tuberkulose ist heute in der Regel eine behandelbare und heilbare Erkrankung“, so das Gesundheitsamt. Doch ohne Behandlung kann sie tödlich sein. 2016 starben laut Statistischem Landesamt 30 Menschen in Baden-Württemberg daran.

Was sind die Symptome? Tuberkulose bleibt oft lang unentdeckt, da sie schleichend beginnt. Symptome sind Husten, Gewichtsverlust, Müdigkeit, Fieber und Nachtschweiß.

Wie steckt man sich an? „Der Übertragungsweg ist in aller Regel das Einatmen von Tuberkulosebakterien, die ein ,offen‘ Erkrankter zuvor ausgeatmet oder ausgehustet hat“, teilt das Gesundheitsamt mit. Ob jemand sich ansteckt oder nicht, hängt wesentlich davon ab, wie viele Stunden gemeinsam verbracht wurden. Körperlicher Kontakt oder Berührungen gemeinsam genutzter Gegenstände wie Türklinken seien keine relevanten Ansteckungswege, so das Amt. Das sei auch so bei oberflächlichen Begegnungen auf Fluren oder im Freien, „so lange man nicht direkt angehustet oder angeniest wird“.

Wie lang dauert die Behandlung? Sechs Monate lang dauert die Therapie für Erkrankte. Sie besteht aus einer Medikamenten-Kombination. „Oft ist bereits nach drei Wochen keine Ansteckungsfähigkeit mehr gegeben“, sagt ein Arzt des Gesundheitsamts. Für Infizierte gibt es eine Antibiotika-Therapie, um das Erkrankungsrisiko zu senken.

Ist Tuberkulose nicht ausgerottet? 2009 wurden laut Robert-Koch-Institut 4.444 Tuberkulosen in ganz Deutschland registriert, bis 2013 sanken die Zahlen. Zwischenzeitlich stiegen sie wieder.