Durch einen frontalen Zusammenstoß zweier Pkws am Sonntag in Rastatt, wurde eine Person leicht verletzt. Ein 71-jähriger Autofahrer lenkte sein Fahrzeug in einer Kurve in der Ettlinger Straße in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

17.000 Euro Sachschaden

Der Autofahrer stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 17.000 Euro.