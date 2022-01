Männer streiten sich in Rastatt - zwei Verletzte

Ein Wortgefecht zwischen zwei Männern hat sich am Donnerstag in Rastatt zu einer Rangelei entwickelt. Dabei verletzte sich unter anderem ein Unbeteiligter, der eigentlich nur schlichten wollte.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend in der Kaiserstraße in Rastatt. Laut Polizeiangaben lieferten sich ein 24-Jähriger und ein 40-Jähriger gegen 17.50 Uhr zunächst ein Wortgefecht. Aus dem Streit entwickelte sich offenbar eine Rangelei.

Der 40-Jährige verletzte sich dabei derart, dass er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Zudem verletzte sich ein Unbeteiligter bei dem Versuch, zwischen den beiden Männern zu schlichten.

Das Polizeirevier Rastatt ermittelt nun sowohl gegen den 24-Jährigen als auch gegen den 40-Jährigen.