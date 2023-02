Mann pöbelt in Gaststätte in Rastatt und greift anderen Gast an

In einer Gaststätte in Rastatt hat ein Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Angestellte beleidigt und einen Gast verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn.

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Mann eine Mitarbeiterin in einer Gaststätte in der Roonstraße in Rastatt mehrfach beleidigt. Die Polizei teilte mit, dass die Mitarbeiterin den Unbekannten und seine Begleitung daraufhin aufgefordert, die Lokalität zu verlassen. Kurz darauf kehrte er später aber wieder in den Eingangsbereich zurück und riss vermutlich eine Türhalterung aus der Wand. Ein Gast, der sich zwischen den aggressiven Störenfried und die Frau stellte, griff der Störenfried direkt an. Danach soll der noch Unbekannte, etwa 1,75 Meter große Mann mit kurzen, hellen Haaren und schwarzer Kleidung geflüchtet sein.

Wegen Körperverletzung hat die Polizei jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich mit Hinweisen unter (0 72 22) 76 10 melden.