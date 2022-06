Mehrere Unstimmigkeiten

Marode Dachstühle am Hatz-Areal in Rastatt? Denkmalschutz wundert sich über Darstellung des Investors

Beim Durchstich zur Innenstadt am Hatz-Areal reibt sich der Investor mit dem Denkmalschutz in Rastatt. Die Dachstühle seien marode und müssten abgerissen werden. Laut Gutachten stimme das aber nicht, so der Denkmalschutz.