So war die Matinee zum „Tag der Deutschen Einheit“ in der Rastatter Badnerhalle

Die Gesellschaft befindet sich stets im Wandel, stellten Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch und der Journalist Christoph von Marschall zur Matinee anlässlich des Tags der Deutschen Einheit in der Rastatter Badnerhalle fest. Eine Lösung liege global gesehen in Bündnissen der Demokratien.

Deutschland befindet sich im Wandel. „Und das nicht erst seit diesen Wahlen“, stellte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch zur festlichen Matinee der Barockstadt am Tag der Deutschen Einheit fest.

In seiner Eröffnungsrede appelliert er, gemeinsam etwas zu bewirken: „Unsere Zukunft können wir nur gestalten, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Es mutete an wie eine Antwort auf drei Mitglieder der Bürgerinitiative Rastatt, die vor der Badnerhalle Flugblätter mit Spitzen gegen „links-grünen Populismus“ verteilten. In seiner Festrede ging Christoph von Marschall auf die Herausforderungen einer steten Veränderung der Gesellschaft ein.

Herausforderungen stellen sich auch 30 Jahre nach der Einheit noch

„Die Wiedervereinigung Deutschlands, die mittlerweile über 30 Jahre zurückliegt, ist nicht automatisch ein Garant für ewigen Frieden in Deutschland, in der Welt und in Europa“, betonte Hans Jürgen Pütsch vor rund 350 Gästen.

Es sei unsere Pflicht, das Geschehene in Erinnerung zu behalten und „uns immer wieder aufs Neue darum zu bemühen, den Zusammenhalt zu wahren und für Frieden, Freiheit und Demokratie einzustehen. Das gilt für jede und jeden von uns.“

Ins Zentrum seiner weit reichenden Ausführungen stellte der Journalist Christoph von Marschall die Transformation, den steten Wandel, der auf unterschiedliche Weise unser Leben bestimme.

Er sei die zentrale Herausforderung an unsere Gesellschaft, die mal mehr und mal weniger gelinge. „Die Welt bleibt nicht, wie sie ist“, stellte er lapidar fest, um zum Tag der Deutschen Einheit in die Runde zu sagen: „Es ist eine Freude, an diesem 31. Jahrestag der Deutschen Einheit in Rastatt zu sein. Diese Stadt hat Erfahrung mit Transformation – in der freiwilligen wie in der aufgezwungenen Variante“, erinnerte er an Freiheitsbewegung und Revolution, die einst hier stattfanden.

Rastatt spürt die globalen Veränderungen. Christoph von Marschall, Journalist

Jetzt stehe die Autoindustrie vor einer grundlegenden Transformation. „Auch Rastatt ist Schauplatz dieser Veränderungen. Wohin geht die Reise, wenn e-mobility die Zukunft ist, aber ein E-Auto weit weniger Teile benötigt als ein Verbrenner und damit die Zahl der Arbeitsplätze sinkt?“, fragte er in die Runde.

Die deutsche Industrie sei einst der globale Platzhirsch des Autobaus gewesen und habe Wohlstand gebracht.

„Diesen Status haben wir verloren. Rastatt spürt also die globalen Veränderungen, den Abbau militärischer Garnisonen, die Zuwanderung aus Russland und anderen Regionen. Transformation ist immer mit Spannung verbunden“, stellte der in Freiburg geborene Christoph von Marschall fest. Er verstehe die Klimabewegung nicht.

„Es gibt für mich keinen Sinn, dass wir in Deutschland noch schneller Kohlekraftwerke abschalten, während in China hunderte Kohlekraftwerke gebaut werden“, bilanzierte er und forderte die Bewegung auf, vor den chinesischen Botschaften in aller Welt zu demonstrieren.

Zum Tag der Deutschen Einheit „Was ist die Basis des Erfolgs der deutschen Wirtschaft?“, fragte Christoph von Marschall. Deutschland habe 83 Millionen Einwohner, die Erde rund acht Milliarden. Der Anteil entspricht etwas mehr als einem Prozent. Der Anteil an der Weltwirtschaft liege bei rund 4,5 Prozent. Kaufbereinigt, also im Vergleich, was sich die Deutschen von ihrem Bruttoinlandsprodukt kaufen können im Vergleich zu Bürgern anderer Staaten, ist der Anteil mit 3,5 Prozent etwas geringer. „Der wirtschaftliche Erfolg ist drei bis 4,5 Mal größer, als der Bevölkerungsanteil.“ Die Ursache sei eine liberale und geregelte Weltordnung als Basis. Der Wohlstand beruhe zu einem Gutteil auf den starken Exporten. Es gebe die Nato für die äußere Sicherheit und die EU mit dem Binnenmarkt als ökonomischen und politischen Rückhalt. Die EU insgesamt habe in etwa die gleiche Wirtschaftskraft wie die Vereinigten Staaten oder China. Demnach ist die EU einer der drei großen Wirtschaftsräume. Europa sollte eigenständiger werden, sich emanzipieren von den USA. Die Stärke liege im Bündnis aller Demokratien, mit denen in Nordamerika und in Asien.

Die größten Herausforderungen warten seiner Ansicht nach in Europa. „Es liegt in unserem Interesse und in unserer Verantwortung, dass die EU nicht auseinander fliegt. Sondern dass sie handlungsfähiger wird“, stellte er fest. Allein sei das aber nicht möglich, nur wenn Koalitionen und Kooperationen EU-weit gebildet würden.

Das fange schon mit der Bildung der neuen Bundesregierung an und gehe nicht ohne innere, äußere und soziale Sicherheit. „Bei allen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sollten wir uns immer wieder erinnern: Einigkeit macht stark. Heute, am Tag der deutschen Einheit. Und an allen anderen Tagen des Jahres. Hier in Rastatt. Und anderswo.“