Gericht entscheidet

Hat Alt-OB Hans Jürgen Pütsch den Sieg von Monika Müller bei der OB-Wahl in Rastatt verspielt?

Nach der mündlichen Verhandlung will das Verwaltungsgericht Karlsruhe zügig über die Anfechtung der OB-Wahl in Rastatt entscheiden. Im Mittelpunkt steht das Verhalten von Alt-OB Hans Jürgen Pütsch (CDU) in seiner Funktion als Wahlleiter.