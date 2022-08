Noch immer ist es ein alltägliches Bild: Mütter versuchen im Bahnhof Rastatt mit größter Kraftanstrengung, ihre Kinderwagen die Treppen zum Bahnsteig hinauf zu wuchten.

Dabei sind sie in guter Gesellschaft mit den Freunden des Zweirades, die oft im Huckepackverfahren, fast wie Querfeldeinfahrer, die Treppenstufen erklimmen – in der Hoffnung, ihre Bahn zu erreichen.

In der düsteren Unterführung stehen Absperrgitter, die von eiligen Fahrgästen bisweilen auch zur Seite geschoben werden, und es gibt allerlei Müll, der das nicht eben einladende Bild unterhalb der Gleise ergänzt.

Hinter einem solchen Gitter steht schwarz auf weiß auch der Hinweis, dass der Treppenabgang gesperrt ist und statt dessen die Treppe vor dem Bahnhof genutzt werden soll – obwohl ein Aufgang zu den Gleisen auch direkt auf der gegenüber liegenden Seite des Absperrgitters frei zugänglich ist.

Auf einer weißen Plane wird derweil in großer Schrift Hoffnung für die geplagten Bahnkunden geschürt: „Hier entsteht ein Aufzug“, heißt es dort.

Treppengeländer am Rastatter Bahnhof sollen im Herbst fertig sein

Die vor einigen Wochen noch äußerst unglücklich platzierten stählernen Treppengeländer sind mittlerweile durch hölzerne Alternativen ausgetauscht. Aber auch das sind nur Provisorien. „Die Bahn plant, dass die Handläufe bis Herbst fertig sind“, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart auf Anfrage dieser Redaktion antwortete.

Derweil hat sich das Erscheinungsbild des Bahnhofes für Fahrgäste und wartende Reisende seit einigen Wochen schon gehörig verändert. Verantwortlich dafür zeichnet vor allem der imposante Fußgängersteg, der künftig den Weg zu sämtlichen Bahnsteigen ermöglichen wird, ohne die Unterführung nutzen zu müssen.

„Die Konstruktion des Fußgängerstegs ist aufgestellt. Im Anschluss folgen nun noch die kleinteiligen, feinen Montageleistungen“, heißt es aus Stuttgart. Zudem arbeite die Bahn an der Fertigstellung der Aufzugsanlagen. „Stand heute erfolgt die Fertigstellung Ende 2023“, lässt der Bahnsprecher verlauten.

Alle vier modernisierte Bahnsteige sind schon in Betrieb

Auch die neuen Bahnsteigdächer existieren bereits. Nach Angaben des Unternehmenssprechers in Stuttgart habe die Deutsche Bahn mittlerweile bis Juni dieses Jahres alle vier modernisierten Bahnsteige im Rastatter Bahnhof komplett in Betrieb genommen.

Insgesamt liegen die Arbeiten nach Angaben der Deutschen Bahn im Zeitplan und auch die veranschlagten Kosten könnten eingehalten werden. Die Frage, ob die explodierenden Energiepreise und mögliche Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial Einfluss auf die Bauarbeiten haben könnten, ließ die Bahn indessen unbeantwortet.

Zu Beginn der lange ersehnten Sanierung hatte die Bahn die Kosten für die Modernisierung des Bahnhofes auf rund 20 Millionen Euro veranschlagt.

Wir können mit dem neuen, barrierefreien Bahnhof unsere Kunden angemessen begrüßen. Michael Groh / Leiter des Regionalbereiches Südwest DB Station&Service

Im Blick auf zu vernehmende Klagen über die unansehnlichen Verunreinigungen im Bahnhofsbereich bekräftigte der Bahnsprecher gegenüber dieser Redaktion, dass die Bahnhöfe als Start- und Zielpunkt ein Aushängeschild jeder Bahnfahrt seien: „Deshalb tut die Deutsche Bahn alles dafür, dass sich unsere Reisenden in den Bahnhöfen wohl fühlen.“

Michael Groh, Leiter des Regionalbereiches Südwest DB Station&Service, hatte zum Start der Sanierungsarbeiten erklärt, dass „wir mit dem neuen, barrierefreien Bahnhof unsere Kunden angemessen begrüßen können und ihnen einen komfortablen Reisestart ermöglichen“.

Reinigungskräfte sind täglich im Rastatter Bahnhof

Neben Sicherheit und Service beeinflusse auch die Sauberkeit die Wohlfühlatmosphäre. Die Bahn habe täglich Reinigungskräfte im Bahnhof. Zudem könnten Reisende Verunreinigungen auch bei der zuständigen so genannten 3-Zentrale in Mannheim melden. Diese Zentralen sind Teil des so genannten 3-S-Konzeptes der Bahn. Es steht für Service, Sicherheit und Sauberkeit auf den Bahnhöfen.

Fahrgäste erreichen die Stelle täglich 24 Stunden lang unter Telefon (0621) 830-1055. Und apropos Sicherheit: Seit wenigen Tagen hat die Bundespolizei an der Stirnseite des Bahnhofsgebäudes ein neues Domizil bezogen.