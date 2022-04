MÖBS-Bürgermeister verabschieden sich von Dietmar Späth

Nach Wahl in Baden-Baden

Seit vielen Jahren treffen sich die Bürgermeister von Muggensturm, Ötigheim, Bietigheim und Steinmauern zum interkommunalen Austausch im Rahmen des MÖBS-Verbundes. Hierbei werden Themen wie z.B. Kinderbetreuung, Digitalisierung, Ordnungsdienst, Flüchtlingsunterbringung etc. besprochen.

Nicht nur die Bürgermeister, auch die Gemeinderäte sowie Teile der Verwaltung der MÖBS Gemeinden tauschen sich in Kommunaltreffs regelmäßig aus.

Die gute Zusammenarbeit wurde in den letzten Jahren durch viele gemeinsame Aktionen für die Bürgerinnen und Bürger intensiviert. Seit 2017 gibt es am 1. Mai den Familien-Radwandertag. Ebenso seit 2017 steht das interkommunale Vorzeigeprojekt „MÖBS blüht auf“ jedes Jahr in den Veranstaltungskalendern.

Auch die gemeinschaftliche Aufräumaktion „MÖBS räumt auf!“ oder MÖBS forstet auf!“ fand große Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern in allen vier Gemeinden.

Mit der Wahl von Dietmar Späth zum Oberbürgermeister von Baden-Baden mussten sich nun die Bürgermeister Constantin Braun, Frank Kiefer und Toni Hoffarth von dem letzten „Gründungsvater“ des MÖBS Zusammenschlusses verabschieden.

Mit vielen schönen Erinnerungen und einem Präsentkorb bedankten sich die Kollegen für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschten Dietmar Späth für seine neue Aufgabe als Oberbürgermeister von Baden-Baden viel Freude und Erfolg.