Polizei und Feuerwehr

83-jähriger Mann löst Einsatz in Muggensturm aus

Ein medizinischer Notfall in Muggensturm hat am Mittwochabend einen Einsatz der Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr verursacht. Ein 83-Jähriger kam daraufhin in eine Klinik.