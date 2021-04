Glückwünsche von Kollegen aus dem Umland

Bürgermeister Frank Kiefer will nach gewonnener Wiederwahl in Ötigheim wieder „Gas geben“

Ötigheim hat gewählt: Frank Kiefer bleibt Bürgermeister in der Gemeinde. Er wertet das grandiose Wahlergebnis als Vertrauensbeweis und will so weitermachen.