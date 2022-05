Hip-Hop aus Mittelbaden

Ötigheimer Rapper „Teezy“ landet mit Debüt-Mixtape auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts

In der Nacht auf den 11. Mai schaffte es Tobias Klinger in den deutschen Hip-Hop-Charts in iTunes auf Anhieb auf Platz eins. Wer ist der Rapper aus Ötigheim?