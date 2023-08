Volksschauspiele Ötigheim: Wenn die Hütte voll ist

Volle Hütte bei den Volksschauspielen in Ötigheim. Erstmals seit 2017 waren am Donnerstag alle 3.600 Zuschauersitze, zusätzlich die verfügbaren Rollstuhlreihen ausgebucht. In Reih’ und Glied, fast nahtlos aneinander anschließend, belegten Autos den Parkplatz an der Naturbühne.

Eine neunköpfige Truppe ordnet in gelben Warnwesten den Verkehr. Bei Bedarf kann sie auf elf Personen aufgestockt werden. Sie nimmt das Publikum beim Anrollen in Empfang.

Andreas Kuhn und Hans Wild sind das Team-Captain-Duo. Kommunikation mit der Gemeinde und innerhalb der Volksschauspiele, Personaleinteilung und Einsatzplanung gehören zu ihrem Aufgabenpaket.

„Manche von uns sind seit 20 Jahren im Einsatz. Wir wissen also genau, was wir tun“, beschreibt Kuhn seinen ehrenamtlichen Job als Bändiger der mäandernden Blechlawine. Platzsparend will man das ganze Gelände ausnutzen, weil bei ausverkauftem Auditorium die Abstellmöglichkeiten nicht reichen. „Wir nutzen dann auch das Areal bei der Brüchelwaldhalle und das Multifunktionsgelände zwischen den Sportplätzen.“

Hohe Arbeitsintensität

Wenn 3.600 Zuschauer maximal 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn anreisen, sei die Arbeitsintensität sehr hoch und anstrengend, weiß Kuhn. Es muss flutschen, wenn sich Tausende in Wagenkolonnen zur Freilichtbühne schieben.

Ein Stimmungstief beim Abstellen des Pkws soll niemand erleiden. „Wir lassen nach einem bestimmten System einparken, die Abstimmung und Verständigung läuft über Funksprechgeräte.“

Das Team bleibt gelassen im Umgang mit den Anreisenden. „Wir sind die erste Ansprechstation für die Besucher der Volksschauspiele, geben den Gästen durch nettes und freundliches Auftreten gute Laune mit auf den Weg zur Vorstellung.“

Parkplatzteam kümmert sich um Gäste mit Handicap

Bei 35 Grad Hitze oder in anhaltendem Regen sei dies oft eine Herausforderung. „Aber es klappt.“ Das Parkplatzteam kümmert sich zudem um Gäste mit Handicap. „Hier bieten wir in Kooperation mit dem DRK einen kostenlosen Abholservice vom Parkplatz bis zum Theatereingang.“

Was selten jemand realisiert: Das Warnwesten-Team agiert multifunktional. Je nach Vorstellung tauscht man das Parkplatz-Outfit gegen ein Bühnenkostüm und spielt eine Rolle oder hilft in Kellnermontur bei der Bewirtung im Foyer mit.