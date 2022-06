Umweltskandal

Rund zehn Prozent des Ackerlandes in Mittelbaden sind mit PFC belastet

Der PFC-Fund in Gärten der Siedlung Ooswinkel in Baden-Baden hat den Umweltskandal in Mittelbaden wieder in den Fokus gerückt. Die Umweltgifte sickern aber schon seit vielen Jahren ins Grundwasser.