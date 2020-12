Rätsel L75a: Was hat es mit dieser Landstraße zum Baden-Airpark auf sich, die plötzlich im Verkehrswegeplan des Ministeriums auftaucht? Landratsamt und Hügelsheim sind vom Vorgehen des Landes irritiert. Sie hatten einen Runden Tisch in der Region gefordert, den das Land auch moderieren wollte. Wie geht es nun weiter?

Es war ein Schock, als das Regierungspräsidium Karlsruhe Ende März erklärte, dass die sogenannte Ostanbindung des Baden-Airparks an die Autobahn 5 nicht kommen wird. Im Sommer reagierte der Landkreis und zog seinerseits die Planfeststellung zurück.

Speziell für die Hügelsheimer, durch deren Ortsmitte täglich tausende Lastwagen rollen, eine ernüchternde Situation. Sie sahen sich um Jahrzehnte zurückgeworfen. „Wir stehen wieder bei Null“, stellte dann auch Hügelsheims Bürgermeister Reiner Dehmelt fest. Nun könnte es zur Wende kommen. Was ist passiert?

Plötzlich doch eine Anbindung im Maßnahmenplan

Im überarbeiteten „Maßnahmenplan Landesstraßen“ des Verkehrsministeriums taucht plötzlich unter dem Stichwort „Neubaumaßnahmen“ die Anbindung an den Zubringer Baden-Airpark bei Hügelsheim unter dem Namen L75a auf. Wie der zuständige Ministerialdirektor Uwe Lahl im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, seien lediglich sechs Maßnahmen neu in den Maßnahmenplan aufgenommen worden, der Teil des Generalverkehrswegeplans ist. „Das ist ein Zeichen unseres guten Willens“, so Lahl. Während viele Bürgermeister enttäuscht gewesen seien, dass ihre Wünsche nicht berücksichtigt worden sind, habe es bei fünf der neuen Projekte Freude gegeben. „Und bei einem nicht.“ Und das heißt L75a.

Das ist ein Zeichen unseres guten Willens. Uwe Lahl, Ministerialdirektor

„Eine Beteiligung der betroffenen Kommunen sieht anders aus“, beschwert sich Bürgermeister Dehmelt über die „enttäuschende Vorgehensweise“. Er sei lediglich telefonisch informiert worden. Niemand kenne Details zu der vorgeschlagenen L75a. „Vermutlich geht es um eine der Varianten, die schon früher diskutiert worden sind“, mutmaßt er.

Auch das Landratsamt ist nicht viel schlauer. Zwar wurde Landrat Toni Huber zu der Video-Präsentation des Maßnahmenplans eingeladen, doch wurde er hier erstmals mit der rätselhaften L75a konfrontiert. „Deshalb hat er auch noch einmal nachgefragt, was es damit auf sich hat“, so der zuständige Dezernent im Landratsamt, Mario Mohr.

Zwar hatte es bereits Anfang Oktober einen Gesprächstermin zwischen Ministerialdirektor Lahl, Regierungspräsidentin Sylvia Felder und dem Ersten Landesbeamten Jörg Peter in Vertretung von Toni Huber gegeben, da sei die L75a allerdings kein Thema gewesen.

Eine Beteiligung der betroffenen Kommunen sieht anders aus. Reiner Dehmelt, Bürgermeister von Hügelsheim

Was verbirgt sich nun hinter dieser Landstraße? Bereits bei dem Termin im Oktober hat das Land „seine Unterstützung für das Anliegen des Landkreises Rastatt, die Anbindung des Baden-Airpark an das übergeordnete Straßennetz zu verbessern, zum Ausdruck gebracht“, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Damit sind fachliche Unterstützung durch das Regierungspräsidium sowie finanzielle Förderung durch Landesmittel gemeint. „60 bis 85 Prozent Förderung sind möglich“, so Ministerialdirektor Lahl gegenüber dieser Zeitung.

Eine komplette Übernahme von Planung und Bau einer solchen Anbindung schließt Lahl allerdings ganz klar aus: „Dabei handelt es sich um eine Gewerbeparkerschließung. Das bezahlen wir nicht. Das ist Kreisaufgabe.“ Der nicht abreißende Verkehrsstrom in Hügelsheim? „Dieser Verkehr durch Hügelsheim ist insbesondere beim Lkw-Verkehr maßgeblich Verkehr zum Gewerbepark.“ Das Land wiederum sieht sich nur für überörtlichen Verkehr in der Pflicht.

Zusage für Runden Tisches steht weiter

Damit fühlt sich das Land nur für ein kleines Teilstück zuständig. In der Antwort an Landrat Huber zur L75a ist von einem „Lückenschluss südlich von Hügelsheim zwischen der Anbindungsstraße des Baden-Airpark hin zur L 75“ die Rede. Dieses Stückchen bekäme den Namen L75a und wurde nun „vorsorglich in den Maßnahmenplan aufgenommen, um das Geld parat zu haben, wenn es gebraucht wird“, so Lahl.

Man möchte uns auf etwas hieven, das dem Kreistagsbeschluss widerspricht. Mario Mohr, Dezernent im Landratsamt

Mit dieser Vorgehensweise sind Hügelsheim und der Landkreis jedoch nicht glücklich. Landkreis-Dezernent Mohr verweist auf einen Beschluss, in dem der Kreistag sich für eine ergebnisoffene Diskussion ausgesprochen hat. Und auch Bürgermeister Dehmelt betont: „Ich erwarte, dass der Runde Tisch in der Region einberufen wird.“

Für diesen hatten Verkehrsminister Winfried Herrmann und auch Lahl ihre Unterstützung in Form einer Moderation angeboten – und halten das Angebot auch weiter aufrecht. „Die Zusage für den moderierten Prozess bleibt. Wir sind gerne bereit zu helfen und zu vermitteln, aber nicht zu planen und zu bauen“, betont Lahl im Gespräch mit dieser Zeitung. „Der Kompromiss muss aber vor Ort gefunden werden.“

Laut Ministerium ist der Verlauf der Anbindung völlig offen. „Die Trassenfrage soll vor Ort geklärt werden“, sagt Lahl. Dort fühlt man sich allerdings unter Druck gesetzt. „Man möchte uns auf etwas hieven, das dem Kreistagsbeschluss widerspricht“, sagt Dezernent Mohr. Der Landkreis wünsche sich nicht nur eine Anbindung des Airparks, sondern eine grenzüberschreitende Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich. „Was passiert mit der B500, der Wintersdorfer Brücke, der übergeordneten Anbindung des Airparks, der Schienenanbindung? Das hätten wir gerne als Paket diskutiert.“ Und Dehmelt sagt enttäuscht: „So ist das eine Mogelpackung.“