Premiere in Rastatt: „Tanz unter den Platanen“ funktioniert auch im Winter

Der Nachweis ist erbracht: Die Veranstaltung auf dem Rastatter Marktplatz ist nicht nur im Sommer erfolgreich, sondern auch im Winter. Zahlreiche Besucher kamen bei gar nicht so winterlichen Temperaturen am Freitagabend zur Winter-Premiere auf den Rastatter Weihnachtsmarkt – und waren begeistert.

Es macht richtig viel Spaß. Karin und Walter Ellert

Besucher

„Auch wenn es ziemlich eng ist: Es macht richtig viel Spaß“, finden nicht nur Karin und Walter Ellert. Im Sommer waren sie bereits einmal bei „Tanz unter den Platanen“. Dass es das Format jetzt auch auf dem Weihnachtsmarkt gibt, finden sie super. Ebenso wie Rebecca Orner, die sich mit ihrem Tanzpartner ebenfalls in die Menge gemischt hat.

Kuschelige Enge auf der Tanzfläche in Rastatt

Vor und auf der Bühne gegenüber der Glühweinpyramide geht es kuschelig eng zu. Tanzlehrer Ralf Müller sagt neue Lieder an und gibt zwischendurch den ein oder anderen Tanztipp. Gespielt wird viel Weihnachtliches. Da darf Mariah Careys „All I want for Christmas is you“ ebenso wenig fehlen wie „Last Christmas”.

Dass die Tanzfläche deutlich kleiner als im Sommer ist, stört weder die Tanzprofis noch die Neueinsteiger. Denn sie alle tanzen mit viel Freude gemeinsam. „Es ist ein Experiment, das gut gelungen ist“, findet da nicht nur Ralf Müller und freut sich über die gute Resonanz.

Dicke Winterjacke hemmt ein wenig bei „Tanz unter der Platanen“

Im Vergleich zum Sommer stört vielleicht etwas die dicke Winterjacke: Aber das ist den Besuchern egal. Denn wer beim Tanzen in Bewegung bleibt, der friert auch nicht so schnell. „Und wenn, dann hilft ein Glühwein“, lacht Petra Maier, die sich zudem über einige Vorführungen freut.

So präsentieren sich die vier- bis sechsjährigen Nachwuchstänzer mit „Jingle Bells“, eine Jugendgruppe zeigt einen Hip-Hop und die Landesmeister Elisabeth Wagner und Alexander Scheidt (beide 14) legen einen flotten Jive auf die Bühne.

Traurig sind die meisten Besucher nur, als Ralf Müller nach etwas mehr als einer Stunde bereits das Ende der Winterpremiere von „Tanz unter den Platanen“ ankündigt. Am Abend spielt noch eine Band, da muss Platz geschaffen werden. Die allermeisten haben sich die Termine für den Sommer bereits dick in den Kalender eingetragen.

Abseits ist etwas mehr Platz

So wie Heinz Grabowski, der mit seiner Partnerin etwas abseits vor der Geschäftsstelle der BNN das Tanzbein schwingt: „Hier ist einfach etwas mehr Platz“, lacht er. Viele steigen derweil spontan bei Walzer, Rumba oder Samba mit ein.

„Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken und wussten gar nicht, dass man hier heute Abend tanzen kann“, sagen Sabrina und Ralf Wohlert und fügen noch rasch hinzu, dass sie bei einer Neuauflage auf jeden Fall wieder mit dabei sein wollen. Denn tanzen unter den Platanen auf dem Rastatter Marktplatz macht einfach Spaß: Egal, ob im Sommer oder im Winter.