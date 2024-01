Rastatt: Einbrecher klaut Zigaretten aus Gaststätte

Ein Dieb hat in der Nacht auf Dienstag in Rastatt zugeschlagen. Der Unbekannte brach den Zigarettenautomaten einer Gaststätte auf.

Eine bislang unbekannte Person ist zwischen 23 Uhr am Montag und 10.30 Uhr am Dienstag, 10:30 Uhr, in eine Rastatter Gaststätte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Täter über die Terrassentür ins Innere des Gebäudes.

Schaden unklar

Anschließend klaute der Einbrecher mehrere Packungen Zigaretten aus einem Automaten, der im Eingangsbereich stand. In der Gaststätte selbst fehlt ersten Erkenntnissen zufolge ansonsten nichts.

Der angerichtete Sachschaden ist noch unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 22) 76 10 zu melden.