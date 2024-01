Bewohner erwischt Einbrecher in Rastatt auf frischer Tat

Unbekannte haben am Freitagmorgen versucht, in eine Wohnung in Rastatt einzubrechen. Der Bewohner erwischte die Täter, woraufhin diese fliehen konnten.

Die Suche nach den Einbrechern verlief erfolglos

Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sich die Einbrecher über einen Kellereingang Zutritt dem Einfamilienhaus in der Straße "Am Steinrössel" zu verschaffen. Der 33-jährige Wohnungsinhaber wurde wach und nahm "Aufbruchgeräusche" wahr. Als er nach dem Rechten schaute, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In das Haus gelangten die Täter nicht.

Die Suche nach den Eindringlingen durch die Polizei verlief ohne Erfolg. An der Kellertüre entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.