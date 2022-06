Rastatt: Mann ist betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochnachmittag alkoholisiert und ohne Versicherungskennzeichen durch Rastatt gefahren.

Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg hatte die Polizei den 48-Jährigen gegen 15.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle am Schloßplatz auf der Höhe der Kreuzung zur Bahnhofstraße angehalten. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten einen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr.

Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, weshalb der Mann zusätzlich für eine Blutentnahme in das Krankenhaus in Rastatt musste.