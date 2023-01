Bei Umbauarbeiten

Rastatt: Mann stürzt fünf Meter tief und überlebt mit schweren Verletzungen

Ein Arbeiter einer Fremdfirma ist am Dienstagmittag bei einem Unternehmen in der Wilhelm-Busch-Straße in Rastatt 5 Meter tief gefallen. Er musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.