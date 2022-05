Rastatt: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Mutmaßliche Diebe sind haben am Freitag die Tür einer Gaststätte in Rastatt aufgestemmt und Geld gestohlen. Die Polizei fahndet nun nach ihnen.

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen wohl in ein Lokal in der Rastatter Kaiserstraße eingebrochen. Aktuell geht die Polizei laut Mitteilung von zwei Tätern aus. Sie sollen gegen 3 Uhr die Eingangstür aufgestemmt und die Schubladen des Geschäftsraums durchwühlt haben.

Dabei klauten die mutmaßlichen Diebe ein Sparschwein mit einer unbekannten Geldsumme. Anschließend flüchteten sie zu Fuß.

Die sofort eingeleitete Fahndung einer Polizeistreife führte nicht zum gewünschten Erfolg. Die Polizei bitte deshalb alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Nummer (072 22) 76 10 zu melden.