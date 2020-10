Starke Frauen kämpfen um die Krone

Rastatterin will als „abenteuerlustiger Freigeist“ Miss Germany werden

Die 29-jährige Flugbegleiterin Lara Felicitas Deus aus Rastatt beteiligt sich an der kommenden Wahl zur Miss Germany. In Baden-Württemberg gehört sie zu den fünf Kandidatinnen, die für den Finaleinzug in Frage kommen.