Schlossfestspiele Rastatt: Was Besucher wissen müssen

Für drei Abende Schlossfestspiele verwandelt sich der Ehrenhof des Barockschlosses Rastatt wieder in eine Pop- und Rock-Arena. Singer-Songwriter Tom Odell am Donnerstag, die Metal-Band Powerwolf am Freitag und die Nouvelle-Chanson-Sängerin ZAZ am Samstag gebieten dann über das Gelände. Insgesamt werden an den drei Tagen nach jetzigem Stand rund 11.500 Besucher erwartet. Die Redaktion hat wichtige Fragen und Antworten rund um das Event zusammengestellt.

Wann genau gehen die Konzerte über die Bühne?

Jeden Abend ist um 18 Uhr Einlass in den Schlosshof, und jeweils um 22 Uhr ist Veranstaltungsende. Dem Programm zufolge spielt am Donnerstag, 13. Juli, Katie Gregson-MacLeod ab 19 Uhr als Support, ehe um 20 Uhr Tom Odell übernimmt. Am Freitag, 14. Juli, kommen um 18.45 Uhr die Warkings auf die Bühne, für 20 Uhr ist Powerwolf angekündigt. Am Samstag, 15. Juli, gibt es keine Vorband. ZAZ tritt laut Plan um 20 Uhr ans Mikrofon.

Hat das Event Auswirkungen auch für Nicht-Konzert-Besucher?

Ja. Das Residenzschloss sowie das Wehrgeschichtliche Museum sind wegen der Konzerte für Besucher geschlossen, und zwar vier Tage lang, von Donnerstag, 13., bis einschließlich Sonntag, 16. Juli. Ab Dienstag ist dort dann wieder alles wie gewohnt, teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten mit. Und: Die Herrenstraße, die in der Innenstadt am Schloss entlang führt, wird gesperrt, allerdings nur am Samstag, 15. Juli, von 16 bis 24 Uhr. An diesem Tag werden die meisten Zuschauer erwartet. Für die Parkplätze in der Herrenstraße und vor dem Schloss gilt an diesem Tag bereits ab 14 Uhr Halteverbot. Die Sperrung betrifft auch die Buslinien 232 und 235: Die Haltestellen Schloss, Fruchthalle, Rheintorstraße und Oranger Platz in Fahrtrichtung Rheinau werden am Samstag ab 15 Uhr nicht bedient. Fahrgäste sollten auf die Haltestellen Bernhardusbrunnen und Anne-Frank-Schule ausweichen, rät die Stadt Rastatt.

Welche Anfahrtsempfehlungen geben die Veranstalter?

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem Bahnhof Rastatt: Die Buslinien 222, 232, 235 oder 236 bis zur Haltestelle Schlossgalerie nehmen (etwa sechs Minuten Fahrzeit) oder in etwa 15 Minuten vom Bahnhof zu Fuß bis zum Schloss gehen. Wer mit dem Auto anfährt, soll die öffentlichen Parkhäuser (z. B. Schlossgalerie) oder den Parkplatz am Festplatz (nur für Pkw) nutzen. Rund um das Schloss stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Wunderkerzen müssen draußen bleiben

Was darf man mit aufs Konzertgelände nehmen?

Mitnehmen darf man laut dem Veranstalter Vaddi Concerts kleine Plastikgetränkeflaschen (ohne Deckel), Lebensmittel nur in kleinen Mengen (z.B. belegte Brote, Obst, Müsliriegel), Bauchtaschen oder kleine Handtaschen, notwendige medizinische Hilfsmittel beziehungsweise Medikamente, Mobiltelefone oder kleine Digitalkameras, die noch in die Hosentasche passen und bei denen das Objektiv nicht ausgetauscht werden kann.

Was darf nicht mit hinein?

Rucksäcke und große Taschen (größer als DIN A4) dürfen nicht in den Schlosshof gebracht werden, ebenso wenig Sitzgelegenheiten oder Behältnisse, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind (z. B. Flaschen, Krüge), oder große, professionelle Kameras. Der Veranstalter weist darauf hin, dass Film-, Ton- und Videoaufnahmen während der Konzerte nicht gestattet sind. Selfie-Sticks, Helme, Regenschirme, Fahnen, Transparentstangen, Spraydosen und Tiere müssen ebenfalls draußen bleiben. Selbstredend: Auch gefährliche Gegenstände wie Waffen, Messer und Feuerwerkskörper sind im Schlosshof verboten. Dazu zählen aber auch Wunderkerzen und Laserpointer. Untersagt ist zudem rassistisches, fremdenfeindliches und radikales Propagandamaterial.

Was passiert, wenn ich einen oder mehrere der oben genannten verbotenen Gegenstände dabeihabe?

Dann werden sie entsorgt, warnt der Veranstalter. „Am Konzertgelände wird es keine Aufbewahrungsstelle geben“, heißt es.

Wie werden Besucher im Schlosshof versorgt?

Laut Jan Obri von Vaddi Concerts stehen drei Food-Trucks bereit, unter anderem mit Crêpes, Pommes, Bratwurst und Burger, zwei größere Ausschankstellen für allerlei Getränke und zusätzlich eine Cocktail-Bar. Achtung: Auf dem Konzertareal ist nur Barzahlung möglich. Insgesamt sollen mindestens 50 Besucher-Toiletten aufgestellt werden.

Gibt es Plätze für Rollstuhlfahrer?

Ja. Laut Vaddi Concerts wird es auf dem Gelände ein Podest geben. Für eine Ticketbuchung für Rollstuhlfahrer soll der Eventim-Kundenservice unter der Telefonnummer (0421) 353638 kontaktiert werden.

Was mache ich, wen ich mich belästigt fühle?

Wer sich bedroht, belästigt oder unwohl fühlt, kann sich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Einlass, bei der Security oder den Gastro-Ständen melden und gegebenenfalls den Code „Wo geht’s nach Panama“ nutzen, um Hilfe zu erhalten. „Auch wenn Sie sehen, dass eine andere Person Hilfe braucht: Fragen Sie bei der betroffenen Person nach, überlassen Sie es nicht den anderen, aktiv zu werden“, ermutigt der Veranstalter.

Was ist mit Kindern und Jugendlichen?

Kinder unter sechs erhalten keinen Zutritt. Für Kinder bis zwölf Jahre ist es erforderlich, einen Gehörschutz dabei zu haben, sonst gibt es keinen Einlass, so Veranstalter Vaddi. Kinder bis 13 dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder mit einer von den Eltern schriftlich bescheinigten „erziehungsbeauftragten Person“ aufs Gelände.