Fläche steht leer

Stadt bremst aus: Kaufland darf 800-Quadratmeter-Fläche in Rastatt nicht vermieten

Kaufland streitet mit Rastatt. Die Stadtverwaltung lehnt die Pläne des Konzerns ab. Der will rund 800 Quadratmeter seiner Ladenfläche an ein Möbelgeschäft vermieten. Was die Stadt dagegen hat.