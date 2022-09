Streifenwechsel eines Lkws: Zwei Autofahrer prallen auf A5 bei Rastatt in Leitplanke

Wegen eines Fahrstreifenwechsels eines Lkws sind am Montagmittag auf der A5 zwei Autos in eine Leitplanke geprallt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr zwischen den Ausfahrten Rastatt-Süd und Rastatt-Nord.

Der Sattelzug mit roter Plane habe plötzlich und ohne Ankündigung vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollen. Dabei musste ihm ein auf dem mittleren Streifen fahrender 24-Jähriger ausweichen und wechselte auf die linke Spur aus. Dort kam es zur Kollision mit dem Autofahrer eines VW.

Sowohl der Lynk & Co als auch der VW kamen ins Schleudern und prallten dann in die Leitplanke. Der 32-jährige Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.