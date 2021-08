Baumstamm als Trainingspartner

Rastatter ist als stärkster Mann Deutschlands für die Strongman-WM qualifiziert

Der Rastatter Dennis Kohlruss hat sich durch seinen Sieg bei der Deutschen Strongman-Meisterschaft für die Weltmeisterschaft in den USA qualifiziert. Der „stärkste Mann Deutschlands“ will den Sport auch in der Region populärer machen.