Kleidertausch in Rastatt: Im Kreistagssaal dreht sich der Klamottenzirkel

Einige suchen in der Klamotten-Fundgrube nach neuen Lieblingssachen und sind bereit, eigene Teile einzutauschen. Andere haben zu Hause den Kleiderschrank ausgemistet.

Eine Frau verrät: „Ich habe nur Sachen abgegeben, nehme aber nichts mit.“ Ein kleiner Junge strahlt derweil übers ganze Gesicht. Ihm ist ein Black-Sabbath-T-Shirt in die Hände gefallen. Ob den Eltern das Teil genauso gut gefällt wie ihm, scheint noch nicht sicher.

Es ist Samstag, 11 Uhr: Im Foyer des Rastatter Landratsamt und im Kreistagssaal hat auf Einladung des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) eine „Swap-Party“ für Teenager und Jugendliche begonnen. Statt regelmäßig viel Geld für neue Kleidung auszugeben und die alten oder nicht mehr trendigen Klamotten wegzuschmeißen, können die Besucher hier ihre Sachen tauschen oder verschenken.

„Es ist der erste Textilien-Tausch- und Verschenk-Markt für diese Zielgruppe. Ich bin selbst gespannt, wie viele Leute zur Premiere kommen werden und wie es laufen wird. Da lassen wir uns mal überraschen“, sagt Projektleiterin Melissa Männle, während die ersten Gäste mit vollen Taschen und Papier-Einkaufstüten eintrudeln.

Am Ende der Veranstaltung berichtet Männle von rund 100 Besuchern und dem Wunsch nach einer Wiederholung. „Die Resonanz war durchweg positiv. Bei der Premiere wird es nicht bleiben.“

