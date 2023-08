Der Finanzchef des Lkw-Herstellers Daimler Truck, Jochen Goetz, ist tot. Der Manager sei „plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben“, teilte der Dax-Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Goetz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder.

Goetz wurde am 6. April 1971 in Rastatt geboren. Nach der Schulzeit in Gaggenau und der Ausbildung bei der damaligen Mercedes-Benz AG zum Industriekaufmann absolvierte er von 1994 bis 1998 ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie in Karlsruhe mit dem Abschluss als Betriebswirt.

Seine gesamte berufliche Laufbahn verbrachte der Manager über 36 Jahre im Daimler-Konzern. Nach neun Jahren in unterschiedlichen Controlling-Funktionen im Unimog-Bereich der damaligen Mercedes-Benz AG/Daimler-Benz AG wechselte er 2001 in seine erste Führungsposition im Controlling-Bereich bei Mercedes-Benz Trucks.

Nach weiteren Stationen wurde er im Juli 2021 Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG und in dieser Funktion verantwortlich für Finanzen und Controlling, für den Einkauf von Nichtproduktionsmaterial und Dienstleistungen sowie für IT. Er war außerdem Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG.

Vorstand und Betriebsrat von Daimler Truck reagieren bestürzt

„Der Tod von Jochen Goetz ist für Daimler Truck ein riesiger Verlust, menschlich wie beruflich“, sagte der Vorstandschef von Daimler Truck, Martin Daum. Auch Aufsichtsratschef Joe Kaeser zeigte sich bestürzt. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht würdigte Goetz als „langjährigen Wegbegleiter und vertrauenswürdigen Ansprechpartner, einen Freund“.