Die Daimler AG mit Sitz in Stuttgart ist eine der größten Autofirmen der Welt. Bei uns in der Region ist das baden-württembergische Unternehmen mit Werken in Gaggenau, in Rastatt und in Wörth ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor. In Wörth werden LKW gebaut, in Rastatt rollen PKW vom Band - vor allem die A-Klasse. In Gaggenau werden Getriebe und Achsen produziert.