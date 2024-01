Wie Tribute-Bands den Sound der Weltstars nach Rastatt bringen

Tribute-Band-Konzerte in der Reithalle Rastatt: 12. Januar: Century’s Crime (Supertramp) / 13. Januar: WE2 (U2) / 20. Januar: Reckless Roses (Guns’N’Roses) / 26. Januar: Help! (The Beatles) / 27. Januar: Cream of Clapton (Eric Clapton) / 24. Februar: Against The Machine (Rage Against The Machine).

Konzert von Field Commander C. am 20. Januar in der Badnerlandhalle Karlsruhe-Neureut.