Warnstreik in Rastatter Kitas überrascht einige Eltern an der Eingangstür

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst hat am Dienstag auch die städtischen Kitas in Rastatt erreicht. Es gibt eine Notbetreuung, allerdings nur nach Anmeldung. In Baden-Baden demonstrieren die Streikenden.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Dienstag in Rastatt zu Streiks in den städtischen Kindertageseinrichtungen aufgerufen. Davon betroffen sind Biber, Amalie Struve und die Kita Lernwelt (Rheinau-Nord). Während die Tagesstätte Biber im Leopoldring komplett geschlossen bleibt, bieten die beiden anderen Kitas eine Notbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr an. Zu der mussten die Eltern ihre Sprösslinge jedoch anmelden.

Helmut Amschlinger ist überrascht, als er um 7.30 Uhr seinen Sohn Luis in der Lernwelt abgegeben möchte. Er und seine Frau dachten, der Streik sei erst nächste Woche. „Macht nichts, ich habe heute Spätschicht. Und wenn ich zur Arbeit gehe, ist meine Frau von ihrer zurück“, sagt er. Julia Riili hat Verständnis für die Arbeitskampfmaßnahmen: „Die aktuelle Situation ist ja schwierig für viele Menschen. Es muss etwas geändert werden mit den Einkommen. Ohne die Notbetreuung hätte ich ein Problem, wo ich meine Tochter Juna unterbringen soll.“

Eine Mutter muss ihren Kinderwagen samt „Fahrgast“ wieder mitnehmen. Sie hat gestern nicht auf die Kita-App geschaut, mittels der die Einrichtung die Eltern über Aktuelles informiert. Maren Grothe findet den Streik nicht so gut, sag die zweifache Mutter. „Wir haben erst gestern die Nachricht bekommen, dass heute gestreikt wird. Für Berufstätige ist das schon sehr knapp.“

Kundgebung in Baden-Baden

In Baden-Baden füllt sich unterdessen die Reinhard-Fieser-Brücke. Gegen 10.15 Uhr stehen Hunderte von Demonstranten vor Thorsten Dossow, Der Geschäftsführer von Verdi in Mittelbaden-Nordschwarzwald treibt die Meute an und hat keine Scheu davor, seinen Ärger zu zeigen. Ja, es habe nach der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot gegeben, das – so zitiert Dossow die Bundesinnenministerin Nancy Faeser – als „Ausdruck des Respekts“ beschrieben wird.

Doch in der Tat sei es anders: „Wenn sie wirklich Respekt hätte, dann würde sie mal ein Angebot machen, was ernst ist – und nicht nur fünf Prozent.“

Und weil Verdi das so nicht akzeptieren möchte, finde auch dieser Streik statt - an dem sich übrigens Menschen aus verschiedenen Orten beteiligen. Aus Rastatt kommen Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Stadtwerke, des Bauhofs und Landratsamts, aber auch der Sparkasse Rastatt-Gernsbach.

In Baden-Baden beteiligt sich laut Dossow neben Verwaltung und Stadtwerke „sogar das Theater“. Außerdem mit dabei sind Arbeitnehmer aus den Krankenhäusern des Klinikum Mittelbaden.

Gewerkschafter berichtet über Ärger in Rheinmünster

Auf der Gemeinde Rheinmünster, so der Verdi-Geschäftsführer, habe es am Morgen „Ärger“ gegeben: Menschen, die sich gegen den Streik entschieden haben, seien „ausgesperrt“ worden. Das bedeutet: Arbeitswilligen wird der Zugang zum Betrieb verweigert. „Das ist rechtlich in Ordnung“, erklärt Dossow. Aber menschlich? Er schüttelt den Kopf: „Absolut unter der Gürtellinie.“