Warum ein Heimatforscher aus Rastatt jetzt die Murg entdeckt

„Die Murg – von der Quelle bis zur Mündung“ hat Kurt Pottiez seinen jüngsten Vortrag überschrieben. Der 76-jährige Heimatforscher erläutert, wie er von der Stadtgeschichte zur Natur kam.

In den 28 Vorträgen ging es schwerpunktmäßig um Themen über Rastatt. Als neuestes, naturnahes Thema habe ich die Murg gewählt, weil sie das Stadtbild von Rastatt prägt und in früheren Jahren auch wirtschaftlich eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel durch die Flößerei.

Was fasziniert Sie an der Murg und wo ist Ihr Lieblingsort am Fluss?