Post mit Geld von der Oma aus Rastatt kommt nie bei Enkel in den USA an – Haftung abgelehnt

300 Euro per Post an den Enkel in die USA schicken? Das ist keine gute Idee, erfährt eine Rastatter Rentnerin. Sie spricht von Falschberatung in der Postfiliale. Die Post widerspricht.