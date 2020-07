Naidoo-Stern leuchtet in Rastatt vorerst weiter

Die Rastatter Stadträte treten den Stern von Xavier Naidoo seit Wochen regelmäßig mit Füßen. Das ist natürlich nur metaphorisch gemeint. Weil der Gemeinderat wegen Corona in der Badner Halle statt im Rathaus tagt, schreiten die Mitglieder des Gremiums auf ihrem Gang zu den Sitzungen über den Walk of Fame vor dem Eingang. Der Stern für den Mannheimer Sänger liegt dort seit 1999 an zentraler Stelle im Pflaster. Und das wird vorerst auch so bleiben.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Weber hatte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch vor einem Monat aufgefordert, den Stern entfernen zu lassen. „Nach den bekannten Ereignissen und Äußerungen des Musikers halte ich eine Würdigung für absolut nicht angebracht. Es ist einer Stadt, die für die Freiheitsbewegung in der deutschen Geschichte steht, nicht würdig und widerspricht ihrem Selbstverständnis als Symbolstadt für Freiheit und Demokratie”, schrieb Weber an Pütsch.

Platzumgestaltung steht ohnehin 2022 an

Das Stadtoberhaupt wollte das Thema aber nicht im Alleingang entscheiden, sondern das zuständige Gremium ins Boot holen. Ob es sich dabei um den Gemeinderat oder um den Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur handle, müsse noch geklärt werden, sagte Pütsch bei einem Pressegespräch Ende Juni. Seitdem ist das Thema allerdings in der Versenkung verschwunden. An diesem Montag kam der Gemeinderat das letzte Mal vor den Sommerferien zusammen - ohne, dass Naidoo auf der Tagesordnung aufgetaucht wäre.