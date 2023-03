Infostände und Aktionen

Zentralklinikum Mittelbaden: Stadt Rastatt und Bürgerinitiative werben für ihre Positionen

In Rastatt findet am 7. Mai der Bürgerentscheid zum Zentralklinikum Mittelbaden statt. Die Stadtverwaltung plant im Vorfeld eine Informationsoffensive. Auch die Gegenseite will für ihre Position trommeln.