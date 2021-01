An Superlativen mangelte es in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Kreistags am Dienstag nicht: Von einer „historischen Entscheidung“ sprach der Erste Landesbeamte Jörg Peter und von einem „Meilenstein in der Krankenhausstruktur für die nächsten Jahrzehnte“.

Es war die erste öffentliche Sitzung überhaupt zum Thema Zukunft des Klinikums Mittelbaden. Bisher war immer hinter verschlossenen Türen beraten worden. Die endgültige Entscheidung trifft allerdings der Kreistag, der Ende Februar zu dem Thema tagen wird.

Einen Vorgeschmack auf diese Entscheidung hat die Ausschusssitzung bereits gegeben: Neben der Kreisverwaltung und der Geschäftsführung des Klinikums haben sich auch sämtliche Fraktionen deutlich für die Ein-Standort-Lösung mit Neubau ausgesprochen.