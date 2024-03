Nach mehrmonatiger Abstinenz gibt es auf dem Rastatter Wochenmarkt wieder einen Imbissstand. Mit Pino Gallo und Roland Sturm bieten nun zwei etablierte Marktbeschicker verschiedene Snacks an, was auch bestens mit der neuen städtischen Werbekampagne „Treffpunkt Wochenmarkt“ zusammenpasst.

Es geht um die Wurst in Rastatt, genauer gesagt um die Bratwurst. Diese gehört wie auch auf anderen Märkten in der Barockstadt einfach dazu. Jahrzehntelang war dieses „Markt-Territorium“ eng mit dem Namen Sax verbunden. Schon bald nach dem Krieg begann die Sax’ sche Bratwurstära, die zuletzt Ilse Sax fortführte, ehe sie 2009 ihren roten Imbiss-Anhänger an Elisabeth Paschke übergab.

Die verkaufte die Grillwürste, Frikadellen, Steaks und Pommes bis Ende 2023 dreimal wöchentlich – ehe sie ohne Abmeldung von der einen auf die andere Woche im Dezember plötzlich weg war.

Duo löst Bratwurst-Problem auf Rastatter Wochenmarkt

Wie Torsten von Appen, Leiter des Stadtmarketings und der städtischen Wirtschaftsförderung, im Gespräch mit dieser Redaktion sagt, habe die Stadtverwaltung vergeblich versucht, mit der Betreiberin des Standes Kontakt aufzunehmen. Auch die Marktbeschicker-Kollegen rätselten, was wohl der Grund für die plötzliche Abwesenheit sein könnte. In einem waren sich dabei alle schnell einig: „Wir brauchen einen Imbiss“, sagt Pino Gallo stellvertretend für seine Kollegen

Nachdem das Stadtmarketing bei seiner Suche nach einer Nachfolge keinen Erfolg hatte, ergab sich vor rund zwei Wochen auf dem Markt bei einem Gespräch von Markt- und Veranstaltungsleiter Christian Römmich mit Pino Gallo und Roland Sturm nun doch eine Lösung: Gallo und seine Frau Antonetta kommen seit rund 20 Jahren in die Barockstadt – zunächst mit einem Brotstand, seit einigen Jahren auch mit weiteren italienischen Spezialitäten, während Roland Sturm den Wochenmarkt mit Fisch bereichert.

Als drei Parteien im Gespräch wieder einmal auf die „Snacklücke“ stießen, habe laut Sturm „Marktmeister“ Römmich eher im Spaß gemeint, dass doch das Duo die Lösung der Bratwurst-Krise sein könne. Pino Gallo und er hätten sich daraufhin kurz angeschaut und dann, ohne groß nachzudenken, ihr OK gegeben.

Pino Gallo und Roland Sturm weisen Snack-Erfahrung auf

„Wir haben ja auch schon beim verkaufsoffenen Sonntag zu dritt eine ,Foodgasse‘ gebildet. Auf dem Cannstatter Wasen waren wir 2022 mit einem Foodstand erfolgreich“, sagt Roland Sturm. Wie viele Wochen Vorlauf sie denn wohl benötigten, habe Christian Römmich das Duo gefragt.

„Vier Tage“, lautete die Antwort. „Wir wissen, wie es geht“, sagt Roland Sturm und grinst. Dass sie sozusagen eingesprungen sind, hat wohl auch mit dem guten Verhältnis zu Christian Römmich zu tun. „Es ist toll, wie er sich für den Markt und uns Beschicker engagiert“, betont Sturm.

Die beiden mieteten kurzerhand einen Imbisswagen und boten schon am 16. März wieder die ersten Rastatter Marktbratwürste 2024 an. Die Imbissexperten sind mittlerweile mit einem eigenen Imbissanhänger am Start. Und der habe Potenzial, sind Roland Sturm und Pino Gallo überzeugt.

Auch Salsiccia wird am Imbiss-Stand angeboten

Am neuen Bratwurststandort direkt vor dem Johannes-Nepumuk-Brunnen gibt es nun zunächst rote und weiße Würste. Und da Pini Gallo Italiener ist, gehört nun auch Salsiccia im Angebot. Wichtig ist den beiden Inhabern die Herkunft der Würste und verweisen stolz darauf, dass die Ware sozusagen direkt um die Ecke produziert werde. Die roten und weißen Würste liefert Kai Fortenbacher, die Brötchen für die Würste kommen von der Bäckerei Dietsche. Die Salsiccia bezieht Pino von seinem Hausmetzger.

Für den Verkauf der Bratwürste haben die neuen Betreiber Bekannte von Pino gewinnen können: Mauro und Franco heißen die Bratwurst-Männer.

Der Imbisswagen bietet so viel Platz, dass sich die Besitzer schon Gedanken über alternative kulinarische Leckereien machen. „Bei den verkaufsoffenen Sonntagen könnten wir beispielsweise Pasta aus dem Parmesanrad anbieten“, sagt Roland Sturm. Zunächst wollen sie es aber langsam angehen und schauen, wie sich das Geschäft entwickelt.

Erste zwei Markt-Wochen verlaufen vielversprechend

Mit den ersten beiden Marktwochen sind sie jedoch schon einmal sehr zufrieden – wie auch die Kunden. „Eine Bratwurst gehört auf den Markt. Alleine schon der Duft beim Vorbeigehen an dem Stand“, schwärmt Claudia Kiefer-Adam am vergangenen Samstag. Obwohl sie selbst keine große Wurstesserin sei, habe sie den Stand vermisst. „Der war auch Treffpunkt“, sagt sie.

Ihr neunjähriger Nachbarsjunge Matz Gierz, der sie begleitet, ist bekennender Genießer der weißen Wurstvariante, die er nun bei Gallo und Sturm endlich wieder auf dem Markt verköstigen konnte.

Den Frühlingsbeginn läutet die Verwaltung mit dem neuen Slogan „Treffpunkt Rastatter Wochenmarkt – Einkaufen. Schnatzen“ ein. Schon der Markt am kommenden Dienstag präsentiert sich in diesem Zuge mit einem veränderten Erscheinungsbild. So rücken die Marktstände nun enger zusammen und präsentieren sich mehr in der Mitte des Marktplatzes.

Der Markt wirke dadurch kompakter, erhofft sich die Stadtverwaltung. Törtchenfans finden nun auch die „Torteninsel“ wieder jeden Samstag vor dem Rathaus. Vom 20. April bis Mitte Oktober wird die Veranstaltungsreihe „Vielfalt erleben“ ebenfalls samstags fortgesetzt, wobei ein Programm mit Musik, Sport, Spiel und Kulinarik das Markttreiben weiter bereichern soll. Auch weitere Aktionen rund um das Spielmobil und ein Kinderkarussell sind geplant.