Trotz Fehlstarts: Stadt Rastatt will an Abendmarkt festhalten

Ein Abendmarkt am Mittwoch sollte die Innenstadt in Rastatt beleben. Doch das Interesse der Marktbeschicker blieb bescheiden. Die Idee ist aber nicht tot.

Obwohl die angestrebte Premiere in diesem Sommer gescheitert ist, will die Stadtverwaltung an der Idee eines Abendmarkts festhalten. Dies kündigte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) jetzt im Gemeinderat an.

Das Stadtmarketing hatte geplant, in der warmen Jahreszeit mittwochs von 16 bis 20 Uhr einen neuen Budenzauber anzubieten, bei dem die Menschen nicht nur einkaufen und schlemmen, sondern auch ein Unterhaltungsprogramm genießen können.

Doch am Ende stimmten die Voraussetzungen nicht, wie Pütsch am Ratstisch erläuterte. Die Marktbeschicker hätten zugesagt, dass mindestens sechs Anbieter präsent sein würden. Auf dieser Basis habe die Verwaltung ein Begleitprogramm entwickelt, sagte der OB. Doch am Ende blieben nur vier Marktbeschicker, die mittwochabends nach Rastatt gekommen wären.

Pütsch zufolge hätte es nicht gepasst, wenn das Rahmenprogramm größer ausgefallen wäre als der eigentliche Markt. Man wolle aber an der Idee festhalten und überlegen, wie das Vorhaben im kommenden Jahr in Abstimmung mit den Marktbeschickern umgesetzt werden kann.

Erste Initiative bereits im Jahr 2018

Erstmals war in Rastatt im Jahr 2018 von einem sommerlichen Abendmarkt die Rede, als Gewerbeverein RA³ und Verwaltung im damaligen Stadtmarketingausschuss Ideen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt präsentierten. 2019 führte die Verwaltung dann Gespräche mit einem externen Veranstalter, der eine Mischung aus Abendmarkt mit frischen Produkten und Afterwork-Begegnung organisieren würde. Dann kam Corona.

Die Wirtschaftsförderung setzt darauf, dass mit dem Zusatzangebot sowie dem ergänzenden Kulturprogramm „Vielfalt erleben“ das Zentrum gestärkt wird.