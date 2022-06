Unwetter in Mittelbaden sorgt für etliche Schäden

Vergangene Nacht hat ein Unwetter für viele Schäden und einem insgesamt sehr hohen Sachschaden in Mittelbaden geführt. Neben umgefallenen Bäumen und umherwehender Dachteile hat es ebenso einen Dachfirstbrand gegeben.

Zu etlichen Einsätzen verschiedener Einsatzkräfte ist es in der vergangenen Nacht aufgrund eines Unwetters gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verursachte das Unwetter einen hohen Sachschaden.

Ursache für einen Dachfirstbrand in der ‘Beethovenstraße’ in Friesenheim war wohl gegen 23.50 Uhr ein Blitzeinschlag. Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim bekämpften die Flammen. Beamte des Polizeireviers Lahr kümmerten sich um die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das Wohnobjekt blieb bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach aktuellen Kenntnissen niemand.

Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro

Ein umgefallener Baum und mehrere herabfallende Ziegel haben gegen 1.40 Uhr im ‘Grand Centre Ring’ in Hügelsheim mindestens sieben geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Starke Regenfälle und heftige Windböen haben in Baden-Baden die ganze Nacht für viele Einsätze gesorgt. Etliche umgestürzte Bäume und Verkehrszeichen wurden auf verschiedenen Straßen gemeldet.

In Sandweier wurde das Dach einer Elektrofirma teilweise abgedeckt. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden schätzen den entstandenen Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die umherwehenden Dachteile sorgten außerdem so für einen Schaden auf umliegenden bewirtschafteten Feldern.