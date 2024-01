Fahrradfahrer stürzt auf glatter Fahrbahn in Offenburg

Ein 60-Jähriger hat sich am Donnerstagabend in Offenburg leicht verletzt, als er auf der glatten Fahrbahn von seinem Fahrrad stürzte.

Vermutlich aufgrund von Glatteis ist ein Radfahrer am Donnerstagabend in Offenburg gestürzt. Die Polizei teilte mit, dass der 60-Jährige gegen 20.45 Uhr auf der Wasserstraße in Fahrtrichtung Freiburger Straße unterwegs war, als er auf Höhe der Einmündung "Am unteren Mühlbach" auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle verlor und stürzte.

Der Mann kam leicht verletzt in eine Klinik

Er verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen versorgte ihn und brachte ihn in ein Klinikum. Am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.