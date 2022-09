26 Menschen im Sommer in Baden-Württemberg ertrunken

Die Zahl der tödlichen Badeunfälle in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die DLRG bestätigte, dann insgesamt 289 Menschen in Deutschland diesen Sommer ertrunken sind.

26 Menschen sind im vergangenen Sommer in Baden-Württemberg ertrunken. Das sind zwei weniger als im Sommer 2021, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch mit. Insgesamt ertranken 289 Menschen in Deutschland.

Gerade unbewachte Gewässer seien Gefahrenstellen: „Wir können nur immer wieder dazu aufrufen, nicht an unbewachten Badestellen oder in Flüssen schwimmen zu gehen. Die Gefahr, dort zu ertrinken, ist um ein Vielfaches höher“, teilte DLRG-Präsidentin Ute Vogt mit. Auch Alkohol und Selbstüberschätzung gehörten zu den Gründen, warum Menschen ertrinken.