Abfallbilanz für Baden-Württemberg: Mehr Müll im Corona-Jahr 2020

Bedarf an weiteren Deponien

Im Coronajahr 2020 ist die Abfallmenge in Baden-Württemberg deutlich gestiegen. Die öffentlich-rechtlichen kommunalen Entsorger haben 2020 mit 12,74 Millionen Tonnen Müll mehr angenommen als im Jahr zuvor. 2019 waren es 12,24 Millionen Tonnen.

56 Prozent entfallen auf Baumassenabfälle (Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub) und 44 Prozent auf Abfälle aus dem Siedlungsbereich. 4,088 Millionen Tonnen fielen an häuslichen Abfällen an. Abfälle aus Industrie und Gewerbe, die über private Entsorger abgegeben werden, sind in dieser Bilanz nicht eingerechnet. Zum Vergleich: 1990 wurden noch 30,9 Millionen Tonnen Abfall entsorgt.

„Wir haben bereits einiges vorzuweisen. Aber wir müssen noch einiges tun“, so Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) bei der Vorstellung der Abfallbilanz für 2020. Dies gelte gerade mit dem Blick auf den Klimaschutz. Abfall sei eine „Ressource“, die Kreislaufwirtschaft sei weiter zu stärken. Trotz aller Vermeidungsstrategien sei klar, dass es in manchen Regionen im Land künftig Bedarf für weitere Deponien gebe, so Baumann.