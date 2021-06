Wechsel an der ADAC-Spitze

ADAC-Vorsitzender Bolich im Interview: „Schnelle E-Mobilität ist eine Illusion“

Günther Bolich nennt sich selbst das „Urgestein“ des ADAC Nordbaden. Nach 28 Jahren an der Spitze gibt er sein Amt am Wochenende ab. An die Mobilitätswende glaubt er nur zum Teil. „Das Auto wird es immer geben“, sagt er im Interview mit den BNN.